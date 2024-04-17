Гуманитарный груз от жителей Подольска получили бойцы двух подразделений СВО

Электрогенератор, радиоэлектронное оборудование, медицинские рюкзаки и аптечки, постельное белье, резиновые сапоги и 26 современных эвакуационных носилок — этот ценный груз отвезли в зону СВО и прифронтовые населенные пункты активисты организации «Все на фронт» совместно с волонтерами ВПП «Единая Россия». Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Все вещи в этот раз собрали в рамках проекта «Подольск пЕРедовой» местного отделения партии.

«Благодарю всех, кто принял участие! Ваша поддержка для скорейшей победы бесценна», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Оказать финансовую помощь для ребят можно через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска».

Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1 также продолжает свою ежедневную работу по сбору продуктов, одежды, медикаментов, инструментов. Информация можно уточнить по телефону: 8 (496) 750-04-93.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.