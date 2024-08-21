Гумпомощь в зону СВО собрал павлово-посадский Центр развития и поддержки семьи «Росток»

Центр развития и поддержки семьи «Росток» в Павловском Посаде передал гуманитарную помощь в зону СВО через благотворительный фонд «ZOV добра», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В гумпомощь вошли продукты питания и средства личной гигиены для ребят. Их принесли жители города в ответ на призыв Центра развития и поддержки семьи «Росток» помочь собрать посылку. Также павловопосадцы собрали мужскую одежду, которую запрашивают в госпиталь для раненых солдат, чтобы у них была возможность во что-то переодеться. Одежду подготовили в рамках проекта «Добрые руки». Семьи волонтеров нарисовали плакат и принесли письма солдатам, для поднятиях их боевого духа.

«Спасибо большое всем, кто принимал участие в сборах. Отдельная благодарность волонтерам проекта „Добрые руки“ за собранную одежду для ребят в госпитале», — сказала Светлана Колесова.

Центр развития и поддержки семьи «Росток» является автономной некоммерческой организацией.

Его основная цель — поднятие статуса семьи, популяризация и укрепление традиционных семейных ценностей в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.