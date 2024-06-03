Гуманитарную помощь отправила «Единая Россия» Балашихи в зону СВО

В отправке груза в микрорайоне Гагарина приняли участие депутат Мособлдумы Николай Черкасов, председатель фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита», депутат от «Единой России» Сергей Чураков, депутаты горсовета Балашихи Олег Зверев и Александр Пашкевич, заместитель исполнительного секретаря Балашихинского отделения партии «Единая Россия» Ирина Митюрина, волонтеры и неравнодушные жители, передает пресс-служба партии.

Для участников спецоперации собрали 300 блиндажных свечей, которые были изготовлены в рамках реализации партийной акции «Светоч для героя» при помощи школьников и волонтеров. Это небольшие парафиновые горелки из гофрокартона, которые можно использовать в полевых условиях. Горит такая свеча около восьми часов.

Также в гуманитарный груз, в транспортировке которого поможет руководитель исполкома балашихинского отделения «Офицеры России» Розалия Абатурова, вошли 150 банок тушенки, 250 куличей, переданные благотворительным фондом «Хранители добра» и 100 пар вязанных носков, строительные инструменты и материалы, а также письма от школьников города.

«Этот груз подобран, исходя из реальных потребностей, которые поступают из зоны специальной военной операции. Нашим защитникам приятно будет получить и почувствовать поддержку жителей Балашихи» — сказал член фракции «Единая Россия» Николай Черкасов.

Сбор гуманитарных грузов в зону специальной военной операции из Балашихи проходит на постоянной основе. Недавно силами Фонда туда отправили новый автомобиль Лада Нива, генераторы, десятитонный КАМАЗ со строительными материалами и другие товары, которые необходимы защитникам Родины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.