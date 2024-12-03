Гуманитарную помощь для военнослужащих собрали домодедовские долголеты

Представители старшего поколения передали шерстяные носки, шапки, перчатки, связанные своими руками, а также теплые стельки и средства личной гигиены.

Собранную помощь уже направили в зону СВО через депутата Совета депутатов г. о. Домодедово Алексея Кирина.

Также до 15 декабря в Центре социального обслуживания «Домодедовский» проводится акция «Тепло для Героя».

Необходимы: — газовые баллончики для горелок — окопные свечи — влажные полотенца — сладкие фруктовые батончики (батончики с мюсли) — кофе.

Любой желающий может принести необходимое по адресу: г. о. Домодедово, ул. Советская, д. 8, КЦСОР «Домодедовский».

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.