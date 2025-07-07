Более 11 тыс консультаций провели в кабинетах медпсихконсультирования Подмосковья

Профильный комитет Мособлдумы провел выездное заседание, в ходе которого обсуждались вопросы социальной помощи. В том числе были подняты вопросы оказания психологической помощи жителям Московской области, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Сегодня в Подмосковье каждый может получить профессиональную психологическую поддержку. Для этого организовано 50 кабинетов медико-психологического консультирования по всему региону. В каждом таком кабинете ведет прием квалифицированный медицинский психолог. Специалист не только поддержит, но и может направить к другим врачам, если это потребуется. За прошлый год в таких кабинетах было проведено свыше 30 тысяч консультаций, а в 2025 году — более 11 тыс. Также за помощью могут обратиться и участники СВО», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Психологическая помощь нашим героям является важнейшим направлением в работе. Они с честью прошли через все лишения и тяжелые испытания. Им, как никому другому, может понадобиться специальная психологическая помощь — профессиональная, деликатная, но при этом системная. Эта работа активно ведется в Подмосковье, мы развиваем программы реабилитации, привлекаем лучших специалистов, потому что понимаем, как важен мир в душе и сердце тех, кто сражался за Родину», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

«Участники СВО могут обратиться за психологической помощью также в фонд «Защитники Отечества». В 2025 году психологическую помощь в фонде уже получили 60 участников СВО и 179 членов их семей», — отметил спикер Мособлдумы.

Кроме этого, в Московской области с 1 мая был запущен проект по работе медицинских психологов в рамках телефона доверия со «Службой 112». Звонки принимает исключительно медицинский психолог, который имеет соответствующую специализацию и образование.

Сначала звонок идет на телефон 112. Затем оператор по кодовому слову переводит звонок на психолога, который в этот момент дежурит в одной из 15 точек. Дежурство осуществляется круглосуточно.

С начала работы медицинских психологов в рамках телефона доверия со «Службой 112» с 1 мая было принято 567 звонков.

Психологическая помощь

Кабинеты медико-психологического консультирования

Помощь в кабинетах оказывается за счет ОМС. Обратиться туда могут пациенты по направлению лечащего врача, в частности, по вопросам, связанным с заболеваниями. Кроме этого, помощь в кабинетах оказывают ветеранам боевых действий.

Психологическая помощь участникам СВО

Горячая линия и помощь психолога: 122-6

Фонд «Защитники Отечества»

Красногорск, бул. Строителей, д. 4, корпус 1. Телефон: 8 (498) 602-00-23.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.