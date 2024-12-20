Гуманитарную помощь для военнослужащих собрали Дмитровскике юнармейцы

С самого начала специальной военной операции жители Дмитровского городского округа активно помогают защитникам. Неравнодушные граждане собирают для бойцов все необходимое. Во всех школах Дмитровского округа регулярно проходят акции, в которых ученики принимают активное участие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Один из таких примеров — юнармейский отряд «Отважный» корпуса «Каменская школа № 2» Останкинской средней школы. Ребята провели акцию по сбору гуманитарной помощи для бойцов, принимающих участие в СВО. Они собрали не только необходимые вещи, но и письма, открытки и поделки, сделанные своими руками. Каждое такое письмо — это слова благодарности, надежды и поддержки, которые обязательно поднимут боевой дух защитников.

Глава Дмитровского городского округа Иван Курданин поблагодарил учеников, учителей и родителей за активное участие в акции. Он отметил, что вся собранная помощь будет отправлена на передовую, чтобы подарить частичку тепла тем, кто сейчас стоит на страже нашего мира и безопасности. Иван Юрьевич призвал всех вдохновиться примером юнармейцев и делиться добрыми делами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведут работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.