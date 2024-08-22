Гуманитарную помощь для детей Курской области собрали жители Талдома

Гуманитарная помощь для жителей Курской области, размещенных в клинских ПВР, поступает не только от наших жителей, но и из других муниципалитетов Подмосковья и городов России. Совсем недавно с подарками для курских детей в Клин приезжали соседи из Талдомского городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы не хотим оставаться в стороне. Наша задача — солидарность с пострадавшими россиянами. Мы — вместе! Мы все преодолеем», — сказал председатель совета депутатов г. о. Талдом, руководитель фракции «Единая Россия» Михаил Аникеев.

Делегация Талдомского городского округа передала в пункт приема гуманитарной помощи в МЦ «Стекольный» продукты питания, сладости, предметы первой необходимости, собранные жителями г. о. Талдом, сотрудниками администрации и депутатами фракции «Единая Россия».



Глава городского округа Клин Алена Сокольская поблагодарила жителей Талдома за оказанную помощь. В этот же день она была перевезена из пункта сбора ГУМПО в ПВР, где располагаются дети Курска.

В Клину продолжается сбор вещей для жителей Курской области.

Требуется — новая одежда и обувь, нижнее белье и носки всех размеров мелкая бытовая техника, подушки, одеяла, постельное белье, средства личной гигиены, канцтовары для школы, игры и игрушки.

Волонтеры дежурят в МЦ «Стекольный» и Ледовом дворце ежедневно с 10:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.