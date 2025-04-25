Гуманитарную помощь бойцам на фронт отправили из Солнечногорска

Ее собрали на базе Единого центра поддержки участников СВО в округе. Со списком необходимого обратились сами бойцы.

Подразделению по их запросу направили мощный генератор и набор необходимого: от средств защиты и бытовых инструментов до продуктов и медикаментов.

«На передовой, где каждый день проверяется на прочность, важна не только сила оружия, но и надёжность тыла. Наша задача — чтобы наши защитники могли сосредоточиться на главном, чувствуя заботу и поддержку. И мы сделаем все ради нашей общей Победы», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Каждый желающий может помочь бойцам, их родственникам и жителям приграничных территорий. Сделать это можно в Едином центре поддержи участников СВО. Он расположен по адресу: г. о. Солнечногорск, ул. Красная, д. 22А, 1 этаж (ТЦ «Солнечный).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.