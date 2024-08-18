Гуманитарная помощь отправилась из Фрязино жителям Курска

Партию гуманитарного груза из Фрязино при участии местного отделения партии «Единая Россия» отправили для дальнейшей передачи в Курск, сообщили в администрации городского округа Фрязино.

В его составе предметы гигиены и первой необходимости, а также продукты с длительным сроком хранения.

«Спасибо всем, кто принимает участие в сборе гуманитарной помощи! Сейчас как никогда важно сплотиться и общими усилиями оказывать поддержку тем, кто в этом нуждается» — подчеркнул депутат Совета депутатов г. о. Фрязино Сергей Зак.

Сбор гуманитарной помощи в городском округе Фрязино продолжается и осуществляется в пунктах приема по адресам:

1. ул. Октябрьская, д. 7 (Общественная приемная фрязинского отделения партии «Единая Россия») с 9:00 до 18:00; 2. ул. Полевая, д. 3 (Молодежный центр) с 10:00 до 17:00; 3. ул. Комсомольская, д. 17 (Дворец культуры «Исток») с 9:00 до 19:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.

