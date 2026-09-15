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Гулял без хозяина: сервал чуть не разодрал собаку жительницы Петербурга

Общество
0:44

Жительница Санкт-Петербурга Ольга Леончева рассказала в соцсетях, что встретила во время прогулки с собакой экзотическую дикую африканскую кошку — сервала. Он чуть не набросился на собаку девушки.

По словам петербурженки, случай произошел в конце лета в Павловске в Пушкинском районе города. Во время выгула собаки навстречу девушке вышло крупное пятнистое животное. 

Сверившись с открытыми источниками, женщина идентифицировала в нем африканского сервала. Попытки найти хозяев среди жителей ближайших домов результата не принесли. После этого горожанка передала данные и координаты в экологическую службу Петербурга.

При этом в РФ есть законодательные ограничения на содержание подобных диких животных.

Ловить экзотического хищника самостоятельно женщина не стала из соображений безопасности. Впоследствии жительница уточнила, что сервала нашли, и с ним все в порядке. 

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