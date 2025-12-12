ГУФССП выявил 100 нарушений при возврате долгов в Подмосковье за 10 месяцев 2025 года

ГУФССП России по Московской области за 10 месяцев 2025 года выявил 100 нарушений при возврате просроченной задолженности, наложив штрафы на сумму более 8 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

ГУФССП России по Московской области осуществляет контроль за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, а также профессиональных коллекторов, занимающихся возвратом просроченной задолженности физических лиц.

В регионе работают 34 организации, включая 15 профессиональных коллекторских агентств, 9 микрофинансовых и 3 кредитные организации, а также 7 подразделений юридических лиц из других субъектов. За 10 месяцев 2025 года сотрудники Главного управления рассмотрели 1 357 обращений о нарушениях закона при возврате долгов, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2025 году ведомство уделило особое внимание профилактике нарушений: проведено 317 мероприятий, объявлено 285 предостережений, проведено 16 информирований, 5 профилактических визитов и 11 консультаций. За нарушения прав граждан составлено 100 административных протоколов, из них 2 — в отношении банков, 75 — микрокредитных организаций, 16 — коллекторских агентств и 7 — других организаций.

Общая сумма штрафов составила 8,2 млн рублей. В федеральный бюджет, с учетом взысканий за 2024 год, перечислено 10,3 млн рублей, пояснил руководитель Главного управления Андрей Тагаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.