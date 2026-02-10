ГУФССП Подмосковья напомнил о правилах безопасности при общении с приставами

ГУФССП России по Московской области в День безопасного Интернета напомнил жителям региона о ключевых правилах безопасного взаимодействия с судебными приставами и способах защиты от мошенников, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Самым безопасным способом взаимодействия с судебными приставами в Подмосковье остается использование портала Госуслуг. Через этот портал граждане могут получать актуальную информацию по исполнительным производствам, оплачивать задолженности и подавать обращения в подразделения службы.

Уведомления о возбуждении исполнительного производства поступают в личный кабинет на портале Госуслуг. Вся информация о ходе дела также доступна в личном кабинете. Это позволяет экономить время и обеспечивает высокий уровень безопасности.

Постановления о возбуждении исполнительного производства направляются только через портал Госуслуг или почтовой корреспонденцией. Получить достоверные сведения о задолженности можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП России по Московской области. Здесь же можно записаться на личный прием и ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы.

ГУФССП напоминает, что сотрудники не консультируют по конкретным исполнительным производствам по телефону из-за невозможности идентификации. Для автоматической обработки обращений работает голосовой помощник «Полина» по телефону 8 (800) 303-00-00. О случаях коррупции можно сообщить по номеру 8 (498) 569-08-70.

Жителям Подмосковья рекомендуют проявлять бдительность: не переходить по подозрительным ссылкам, не загружать неизвестные файлы и не передавать личные данные мошенникам. Вся официальная информация поступает только через портал Госуслуг и официальный сайт службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.