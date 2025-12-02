ГУФССП Московской области провело семинар для новых судебных приставов

Сотрудники отдела собственной безопасности ГУФССП по Московской области провели семинар для новых судебных приставов в преддверии международного Дня борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В преддверии международного Дня борьбы с коррупцией сотрудники отдела собственной безопасности Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области провели семинар для новых сотрудников, поступающих на службу в органы принудительного исполнения.

Цель семинара заключалась в подготовке сотрудников к выполнению властных полномочий и взаимодействию с представителями властных структур на правовой основе, исключая подкуп, взяточничество и другие неправомерные действия.

В ходе встречи обсуждались вопросы исполнения обязанностей, направленных на противодействие коррупции, и формирование нетерпимого отношения к коррупционным фактам. Новым сотрудникам разъяснили порядок действий при склонении должностного лица к получению взятки и совершению незаконных действий.

ГУФССП по Московской области предостерегает граждан от совершения коррупционных преступлений и напоминает, что при наличии информации о коррупции в действиях судебных приставов можно обратиться в отдел собственной безопасности по электронной почте osb@r50.fssp.gov.ru или по телефону доверия 8 (498) 569-08-70.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.