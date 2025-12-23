С 15 января по 15 февраля 2026 года ГУФСИН России по Московской области проводит онлайн-опрос по вопросу эффективности деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Для участия в онлайн-опросе необходимо ответить на вопрос: «Как вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?». Проголосовать можно будет в разделе «Противодействие коррупции», размещенной в правой вкладке официального сайта ГУФСИН России по Московской области.

Любой желающий может оценить уровень работы, проводимой пенитенциарной системой Подмосковья в сфере профилактики коррупционных правонарушений, по трем критериям: высокий, средний, низкий уровень.

Напоминаем, что в целях минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области круглосуточно функционирует «телефон доверия» 8(498) 661-12-06. Все ваши сообщения будут рассмотрены, по всем фактам обращений будут приняты меры реагирования.

Мнение и голос каждого гражданина имеют важное значение для обеспечения эффективных мер по предупреждению возникновения коррупционных проявлений.

Полученные сведения будут использованы в целях определения эффективности деятельности подразделений по профилактике коррупционных правонарушений, всестороннего анализа комплекса проводимых антикоррупционных мероприятий, совершенствования организации противодействия коррупции, а также повысят открытость и прозрачность проводимой в данной области работы.