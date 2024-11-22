Гуф заявил о желании жениться
Рэпер Гуф на концерте сделал своей девушке предложение
Рэпер Гуф на концерте в Москве сделал своей девушке предложение, кадры публикует Telegram-канал Shot.
«Я говорил, что не женюсь больше? Я хочу жениться опять."Здесь сколько, семь тысяч свидетелей"», сказал музыкант на сцене и вручил своей девушке Разият Салаховой кольцо под аплодисменты зала.
Гуф в пятницу выступил на своем концерте в Москве с электронным браслетом. Рэпер находится под следствием после инцидента в бане, где он подрался с сотрудником правоохранительных органов.
Сейчас артист проходит лечение в наркологической клиники.
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