Гуф заявил о желании жениться

«Я говорил, что не женюсь больше? Я хочу жениться опять."Здесь сколько, семь тысяч свидетелей"», сказал музыкант на сцене и вручил своей девушке Разият Салаховой кольцо под аплодисменты зала.

Гуф в пятницу выступил на своем концерте в Москве с электронным браслетом. Рэпер находится под следствием после инцидента в бане, где он подрался с сотрудником правоохранительных органов.

Сейчас артист проходит лечение в наркологической клиники.

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