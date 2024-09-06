Губернский колледж Серпухова посетил доктор аюрведы

Студенты профиля «Физическая культура» познакомились с индийским врачом. Ратан Сингх разбирается не только в физиологии и анатомии, но и практикует терапию эмоционально-психологических нарушений, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Встреча началась с теоретической части. Доктор рассказал ребятам, что лечение любого заболевания всегда начинается с разума и лишь потом переходит на тело. Главное для человека — жить в согласии со своим внутренним миром. Только тогда удастся похвастаться крепким здоровьем.

Далее перешли к практике. Индийский врач показал студентам, как правильно можно использовать собственное тело. Например, чтобы увлажнять глаза, не нужно тратиться на дорогие капли, достаточно моргнуть 50 раз быстро и 50 раз медленно.

Между Губернским колледжем и врачом аюверды в скором времени будет подписано соглашение о партнерских отношениях.

Встреча прошла в гармоничной обстановке, ребята поблагодарили учителя за полезные наставления об организме.

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