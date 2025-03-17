Губернатор Воробьев: запись в 1 класс в Московской области начинается с 1 апреля

С 1 апреля в Московской области начинается запись в первый класс по месту регистрации. В 2025 году в школу впервые пойдут около 106 тыс. детей, подать заявление можно на региональном портале госуслуг , сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Записывать в школу будут в пару этапов. Первый пройдет до 30 июня. Он рассчитан на людей, которые живут на закрепленной за учебным заведением территории, льготников и детей, у кого братья и сестры уже обучаются в определенном учреждении (преимущественное право), отметил губернатор Подмосковья.

Второй этап начнется 6 июля. Записаться в первый класс смогут те, кто не живет на территории, которая закреплена за школой, либо не успел подать бумаги во время первого этапа, подчеркнул Воробьев.

В случае, если ребенок обучается в учебном комплекте и родители составили заявление на его перевод из детского сада в школу, то еще раз отправлять документ не придется, добавил губернатор.

«Чтобы нашим детям было интересно и комфортно учиться, регулярно строим и обновляем подмосковные школы. План на этот год — запустить 30 школ на 24,7 тыс. мест», — подчеркнул Воробьев в своем Telegram-канале.

Три школы уже начали функционировать — на 1,1 тыс. мест в населенных пунктах Ермолино в Ленинском округе, Нагорном в Мытищах и микрорайоне 10А в Реутове Московской области. В 2025 году собираются возвести 41 детский сад на 8,8 тыс. мест, рассказал губернатор Подмосковья.

Заработали пять таких учреждений — в Домодедове, Ленинском округе, Красногорске, Реутове и Богородском округе. Суммарно они вмещают 1029 детей.

3 детских сада заработают в марте — один на 220 человек в Балашихе, на 60 и 120 мест — в Одинцовском округе, отметил Воробьев.