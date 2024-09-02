Губернатор Воробьев: в лобнинском лицее «Авиатика» будут учиться 2,2 тыс человек

В Лобне открылся инженерно-технический лицей «Авиатика». Он стал одной из двух самых больших школ в Московской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

В лицее «Авиатика» смогут учиться 2,2 тыс. человек. Это одно из 20 учебных учреждений, строительство которых губернатор Подмосковья закладывал вместе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой в мае 2022 года.

Воробьев добавил, что на открытие инженерно-технического лицея «Авиатика» приезжал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В ходе мероприятия он поздравил детей с началом учебного года.

Также губернатор Московской области поблагодарил президента России Владимира Путина и федеральное правительство за то, что они поддержали строительство школы. Воробьев отметил, что школам региона на общероссийском уровне уделяется большое внимание.