Губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта

В Доме правительства Московской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню. Губернатор региона Андрей Воробьев поздравил с праздником жительниц Подмосковья, а также вручил государственные и областные награды тем, кто внес заметный вклад в развитие области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Воробьев вручил награды руководителям школ, больниц, общественных организаций, а также представительницам научных предприятий, госслужащим, работницам промышленности, энергетики, ЖКХ, культуры и искусства.

«Для меня большая честь от имени президента вручить государственные награды и, конечно же, отметить наших женщин областными знаками отличия. Хочу поблагодарить всех, кто присутствует в этом зале, а также ваши команды, потому что за каждой из вас стоят те, кто стараются осуществлять перемены на том или ином направлении — будь то медицина или социальная служба. Здесь присутствуют и директора школ, которые дают замечательное образование нашим детям. Еще раз спасибо всем, кто проявил и проявляет себя на разных участках работы. Это всегда непросто, потому что постоянно требуется находить что-то новое, интересное, добиваться последующих результатов. 8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. В вашем лице хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.

Государственные награды

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

Высокую оценку от президента страны Владимира Путина получили три жительницы Подмосковья за их выдающийся вклад в развитие региона. Среди награжденных благодарностью главы государства — Оксана Брянцева, которая уже четыре десятилетия посвятила педагогической деятельности. Под ее руководством красногорская школа № 1 достигла высоких результатов и стала образцом профессионализма в образовательной сфере.

Признание также получили общественные деятели Марина Мигунова и Инна Орлова. Мигунова успешно работает ведущим методистом в орехово-зуевском центре «Мечта», а Орлова возглавляет региональную ассоциацию, защищающую интересы семей с детьми-инвалидами. Обе активистки регулярно инициируют и поддерживают важные социальные проекты в Московской области.

«Наша деятельность началась в 2015 году. Мы очень хотели, чтобы в Ивантеевке у детей был реабилитационный центр в шаговой доступности, написали письмо Андрею Юрьевичу Воробьеву. Какого же было наше удивление, когда губернатор лично к нам приехал. И вскоре у нас появился центр „Радость моя“», — рассказала Орлова.

Благодарственным письмом от Путина были отмечены руководители региональных подразделений «Союза женщин России» — Жанетта Арутюнян (Долгопрудный) и Юлия Малькова (Пушкинский округ) за их выдающийся вклад в благотворительность и общественную работу.

За прошедшее время организация достигла больших результатов: была создана крупная ассоциация, объединившая более 11 тысяч семей, открыт центр «Радость моя». Множество важных инициатив получили поддержку на уровне губернатора, включая программу компенсации затрат на проезд к месту лечения, ежегодные выплаты семьям с детьми-инвалидами на приобретение школьной формы, а также дополнительное финансирование для получения санаторно-курортного лечения.

Областные награды

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

Заслуженный врач России и доктор медицинских наук Татьяна Мельник была награждена престижным Орденом «За заслуги перед Московской областью» III степени. В настоящее время она возглавляет Люберецкий стационар, а ранее на протяжении пятнадцати лет, до марта 2025 года, являлась руководителем Московского областного центра охраны материнства и детства. Это медицинское учреждение предоставляет квалифицированную помощь не только жителям Подмосковья, но и пациентам из других регионов. Помимо медицинской деятельности, организация активно развивает различные направления: проводит образовательные мероприятия, предоставляет юридические консультации, помогает развитию малого бизнеса и внедряет социальные программы.

В далеком 1981 году Татьяна Мельник начала свой профессиональный путь в Люберецком роддоме, где продолжает трудиться по сей день. Ее стремление к медицине зародилось еще в школьные годы, когда она училась в восьмом классе. Серьезная болезнь матери и самоотверженная работа докторов, спасших ее, определили будущее девочки — она твердо решила посвятить себя благородному делу спасения жизней.

Большие перемены произошли в 2010 году, когда несколько медицинских учреждений объединились в единый Центр охраны материнства и детства в Люберцах. В настоящее время это масштабное учреждение включает бывшую детскую больницу, родильный дом, три детские поликлиники и две женские консультации. Современный центр располагает внушительным коечным фондом: 410 мест для маленьких пациентов и 150 — для акушерско-гинекологического отделения.

Особую гордость вызывает тот факт, что люберецкий центр входит в четверку аналогичных медицинских учреждений по всей России, причем является единственным представителем Подмосковья среди них.

В августе 2024 года состоялось торжественное открытие Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля с участием президента Путина. Это медицинское учреждение, признанное флагманским проектом детского здравоохранения Подмосковья, возглавляет талантливый руководитель Татьяна Шаповаленко. За выдающиеся заслуги в организации работы центра она была удостоена ордена Преподобного Сергия Радонежского. Под ее руководством сформировался коллектив высококлассных медицинских специалистов, включающий более 1100 профессионалов, которые оказывают помощь по 28 различным направлениям медицины.

Медицинский центр обладает внушительной мощностью: его возможности позволяют принимать ежегодно 115 тысяч маленьких пациентов амбулаторно и обеспечивать стационарное лечение 25 тысячам детей. На торжественном мероприятии были оглашены имена обладателей почетных званий.

Среди награжденных особо выделялась работа главного научного сотрудника МОНИКИ им. М. Ф. Татьяна Шаповаленко выступила с благодарственной речью, в которой подчеркнула коллективный характер достижения. Она особо отметила вклад медицинского персонала — как врачей, так и среднего звена. С особой теплотой она поблагодарила Воробьева, без поддержки которого проект не был бы реализован. В завершение выступления Татьяна заверила, что коллектив находится только в начале пути и приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие и вложенные ресурсы.

Четыре специалиста из разных сфер получили почетные звания в Московской области. Среди награжденных — Елена Гришина, которая удостоилась звания заслуженного деятеля науки Владимирского региона. В промышленной сфере отличилась Анна Жулькова — монтажник НПП «Исток», ей присвоено звание заслуженного работника промышленности Подмосковья. Культурную сферу представляет директор «Дома Озерова» Галина Дроздова, получившая звание заслуженного работника культуры. В энергетической отрасли высокой награды удостоилась Эльвира Котикова, заместитель руководителя Южного отделения «Мосэнергосбыта» — ей присвоено звание заслуженного энергетика области.