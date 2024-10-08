Губернатор Воробьев поблагодарил добровольцев отряда БАРС за службу на передовой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил слова благодарности добровольцам отряда БАРС за службу на передовой, смелость и характер.

Воробьев отметил, что бойцы отряда БАРС много раз показывали высокую боеспособность и проявляли отвагу на линии боевого соприкосновения. Также они отважно сражались на разных направлениях в зоне спецоперации.

«Заслужили признание и уважение своими действиями. Каждый рисковал жизнью, спасая других. Мы все, ваши близкие, друзья, гордимся вами», — подчеркнул губернатор в своем Telegram-канале.

Также Воробьев наградил медалями 13 человек от имени президента России. При этом героических историй из зоны СВО много, подвиги совершают не только БАРСы.

Орден «Мужества» из рук губернатора получил командир отделения Сергей. Он был ранен во время обстрела из миномета и танка, но все равно остался на позиции. Благодаря этому подвигу солдаты ВС РФ отследили и уничтожили артиллерию противника.

Медаль «За отвагу» Воробьев вручил командиру отделения Александру. Он помог солдатам выйти из опасной точки под обстрелом ВСУ. Руководству подразделения удалось сберечь жизнь 30 своим солдатам, среди которых были и раненые.

Губернатор Подмосковья передал медаль «За отвагу» лейтенанту Рустаму. Он со своей группой должен был найти схрон боеприпасов противника. Но солдат обнаружили, и они были вынуждены уйти.

Тогда лейтенант прикрывал соратников, когда те отходили, после чего взорвал схрон. Его шаги помогли не допустить наступления ВСУ на одном из направлений.

Также Воробьев вручил медаль «За храбрость» II степени командиру орудия Михаилу. Он под атакой FPV-дронов помог артиллерии ВС РФ нанести удар по опорному пункту украинских войск.