Губернатор: в Подмосковье создают все условия для развития талантов детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе создают все условия для развития талантов его юных жителей в спорте, науке, медицине, творчестве. В Подмосковье строятся новые школы, куда приглашают работать опытных учителей.

«Важнейшие ценности, которые мы хотим передать ребятам, — трудолюбие, ответственность и любовь к Родине, ведь именно они в скором времени станут опорой нашей страны, продолжат ее развитие», — написал Воробьев в Telegram-канале.

По словам главы региона, сегодня примером мужества и преданности служат бойцы, защищающие Россию в зоне СВО. Важно, чтобы дети опирались на этот пример, берегли Родину и относились к ней с уважением и теплом.

Перед Днем России Воробьев вручил паспорта 35 школьникам из 14 округов Подмосковья. Среди них есть и дети бойцов и ветеранов спецоперации, спортсмены, волонтеры, победители конкурсов и олимпиад. Для каждого ребенка — это важное мероприятие.

«Пусть этот день запомнится как начало важного и светлого пути для всех ребят», — заявил губернатор.