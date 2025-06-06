Губернатор: в Подмосковье создают все условия для развития талантов детей
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе создают все условия для развития талантов его юных жителей в спорте, науке, медицине, творчестве. В Подмосковье строятся новые школы, куда приглашают работать опытных учителей.
«Важнейшие ценности, которые мы хотим передать ребятам, — трудолюбие, ответственность и любовь к Родине, ведь именно они в скором времени станут опорой нашей страны, продолжат ее развитие», — написал Воробьев в Telegram-канале.
По словам главы региона, сегодня примером мужества и преданности служат бойцы, защищающие Россию в зоне СВО. Важно, чтобы дети опирались на этот пример, берегли Родину и относились к ней с уважением и теплом.
Перед Днем России Воробьев вручил паспорта 35 школьникам из 14 округов Подмосковья. Среди них есть и дети бойцов и ветеранов спецоперации, спортсмены, волонтеры, победители конкурсов и олимпиад. Для каждого ребенка — это важное мероприятие.
«Пусть этот день запомнится как начало важного и светлого пути для всех ребят», — заявил губернатор.