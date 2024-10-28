Губернатор: управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует - ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на - ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Губернатор особенно подчеркнул подчеркнул важность этой системы.

«Это сложная система управления, значит, и соответствующие средства, денежные вознаграждения, методики, семинары — все это является очень важным слагаемым», — подытожил Воробьев.