Губернатор Ставрополья призвал восстановить рентабельность сельского хозяйства региона

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о необходимости вернуть аграриям региона достойную рентабельность, несмотря на рекордные урожаи и низкие закупочные цены на зерно, сообщает «Победа 26» .

Ставропольские сельхозпроизводители продолжают собирать рекордные урожаи зерновых, однако сталкиваются с низкой рентабельностью продукции. Губернатор Владимир Владимиров на площадке ТАСС в Москве рассказал, что регион поддерживает агропромышленный комплекс, в том числе предоставляя льготные кредиты.

Владимир Владимиров отметил, что не согласен с действующей ценой на зерно — 14-15 рублей за килограмм. По его словам, ранее на стоимость влияли высокие таможенные пошлины, но с мая 2025 года они были обнулены и теперь не оказывают влияния на рынок. Цены на зерно формируются мировым рынком и остаются стабильными.

Глава региона подчеркнул, что дисбаланс между затратами и доходами аграриев усилился после роста цен на топливо, запчасти и обслуживание импортной техники. Для поддержки сельхозпроизводителей в крае действуют льготные кредиты под 6-8% годовых, что значительно ниже рыночной ставки. Кроме того, правительство направило около 7 млрд рублей на развитие отрасли.

«В будущем надо возвращать аграриям ту рентабельность, которую они заслуживают», — заявил Владимир Владимиров.

