Губернатор Подмосковья рассказал о значимости клубов «Активное долголетие»

сегодня в 13:53

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» отметил важность развития клубов «Активное долголетие». По его словам, они не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и помогают старшему поколению его вести.

Воробьев также посетовал на то, что к участию в клубах «Активное долголетие» тяжело привлечь мужчин.

«Когда мы приглашаем, очень немного пассионариев, особенно мужчин», — сказал губернатор.

В клубах «Активного долголетия» можно заняться различными активностями: творчеством, экскурсиями, физкультурой, танцами, изучением иностранных языков и т. д. По словам губернатора, там создаются все условия для этого.

Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» проходит в доме правительства Московской области с 27 по 28 мая.