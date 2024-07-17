Губернатор Подмосковья поручил обратить особое внимание на ремонт мостов

«Прошу также обратить внимание на ремонт мостов. У нас по ряду территорий, и Орехово-Зуево в минувшие выходные, и до этого в Истре, мы обсуждали, очень важны аварийные мосты», — сказал губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства области и главами округов.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья отмечал, что жителям также нужно рассказывать про ход дорожных работ.