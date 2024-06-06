Губернатор Подмосковья отметил значимость внедрения биометрии
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о значимости внедрения биометрии в повседневную жизнь, так как она ускоряет процессы и защищает данные.
Глава региона выступил на сессии «Биометрия: мифы, возможности, тренды» в рамках ПМЭФ.
США, Европа, Китай, ОАЭ, Иран, Канада, Сингапур, Саудовская Аравия, Германия, Индия — везде идет внедрение биометрических данных, подчеркнул Воробьев.
«Биометрия — это удобно, потому что она позволяет делать все быстрее, а второе — безопасность», — заявил глава Подмосковья.
Он отметил, что эффект безопасности тоже очень важен для жизни большого количества людей.