Губернатор Подмосковья отметил значимость внедрения биометрии

сегодня в 16:34

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о значимости внедрения биометрии в повседневную жизнь, так как она ускоряет процессы и защищает данные.

Глава региона выступил на сессии «Биометрия: мифы, возможности, тренды» в рамках ПМЭФ.

США, Европа, Китай, ОАЭ, Иран, Канада, Сингапур, Саудовская Аравия, Германия, Индия — везде идет внедрение биометрических данных, подчеркнул Воробьев.

«Биометрия — это удобно, потому что она позволяет делать все быстрее, а второе — безопасность», — заявил глава Подмосковья.

Он отметил, что эффект безопасности тоже очень важен для жизни большого количества людей.