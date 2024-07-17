Губернатор Подмосковья: кадровый вопрос в транспорте, ЖКХ и медицине стоит остро
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Кадровый вопрос в сфере транспорта, ЖКХ и медицины стоит в Подмосковье остро, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Если вдруг кто-то вечером дома или с утра на работе к этому относится „тяп-ляп“, кадровая служба не работает, везде идет западание. Как только ты перестаешь искать, соответственно, происходит провал», — сказал губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства области и главами округов.
По словам главы региона, в Подольске необходимы мероприятия по кадрам в сфере ЖКХ.
«Мы ищем, кто возглавит МУП. И думаем, что без главы МУП произойдут чудеса в сложных домах городского округа. Этого не произойдет, пока не появится компетентный человек с достойной зарплатой. Но пока он не появится, все усилия и наша активность по ВКС и в личных встречах тщетны», — добавил Воробьев.