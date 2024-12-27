Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел личный прием граждан

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Нового года встретился с жителями Подмосковья и рассмотрел их обращения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Встреча прошла в региональном отделении госфонда «Защитники Отечества» в Красногорске. Среди пришедших был и участник СВО. Темы обращений были разными.

Так, ученик 9 класса гуманитарно-эстетической гимназии № 11 в Дубне Григорий Егоров попросил Андрея Воробьева оказать помощь в приобретении цифровой химической лаборатории для своего учебного заведения. Подросток пришел на прием вместе с папой — сотрудником Научно-исследовательского института прикладной акустики Ильей Вениаминовичем. Школьник также рассказал губернатору, что хочет связать свою жизнь с химией и работать в Дубне.

«Дубна у нас — флагман науки, вы знаете, как президент относится к ученым, инвестициям, которые сделаны в отрасль, в частности, в ядерную физику, химическую индустрию. Всем понятно, что нам нужны и открытия, и внедрения, и готовые продукты, а без людей, занимающихся наукой, это сделать невозможно. В вашем лице я хочу поблагодарить всех ученых, академиков, все предприятия, которые сегодня производят очень важную для страны продукцию. Ну, а лаборатория, о которой просит Григорий, обязательно будет в его гимназии», — сказал Воробьев.

Жители деревни Шилово Раменского округа, где проживают около 150 человек, хотят современную детскую игровую площадку. Об этом губернатору рассказала многодетная мама Любовь Хан. Отмечается, что площадку с игровым комплексом и качелями, отвечающую всем требованиям безопасности, в деревне обустроят к 1 июля.

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

Жители Ступина Оксана Буркашева и Вадим Степиков попросили сделать для детей манеж, чтобы можно было играть в футбол зимой. Строительство объекта завершат к 1 сентября 2026 года в рамках капремонта стадиона «Металлург». Там же работает спортивная школа «Ока». Губернатор пообщался по ВКС с тренером Антоном Олиным.

«Я хотел бы поблагодарить и вас, и в вашем лице всех наших тренеров, особенно детских, за труд, вовлеченность в то, чтобы девчонки и мальчишки могли реализовать себя в спорте. Мы очень чтим наших детских тренеров», - сказал губернатор.

На стадионе «Металлург» также расположен бассейн. Он готовится открыть свои двери к Новому году после ремонта.

В Люберцах же обновят Детскую школу искусств №3. Многодетная мама Елена Громкова рассказала, что дети мечтают о ремонте ДШИ. Школа искусств уже вошла в госпрограмму: в 2025 году там начнется капремонт, который планируют провести за год. А в 2027 году в рамках нацпроекта «Семья» ее дополнительно оснастят музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Во время прямого включения заместитель председателя правительства Московской области - министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что в Люберцах также проведен первый этап обновления Наташинского парка, сейчас идет второй – он завершится в следующем году. Начались работы в летнем парке в Малаховке. Кроме того, будет проведено благоустройство парковой зоны озера Черное.

На прием приехал участник СВО Константин. В 2022 году он заключил контракт, командовал танковым экипажем, получил контузию и тяжелое ранение. Награжден медалями Жукова и «Участнику специальной военной операции».

«Хочу сказать, что письма, рисунки детей из ДШИ, которые мы получали в зоне СВО, были для нас очень важны», - отметил военнослужащий.

Сейчас Константин работает в Центре поддержки участников спецоперации и их семей в Люберцах.

«Мы гордимся нашими ребятами, героями. Понимаем, что пока они на передовой, наша задача – уделить внимание их семьям и детям, проявить заботу. Стараемся это делать как здесь, в фонде «Защитники Отечества», так и в каждом муниципалитете. Они рискуют жизнью, каждый день выполняют боевые задачи, поэтому все мы должны быть с ними. Ребята, вы в нашем сердце - только вперед, молимся за вас и всех обнимаем. Так держать, бойцы!», - передал привет военным губернатор.