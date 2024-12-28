Губернатор Петербурга поздравил детей и педагогов дома-интерната в Павловске

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил дом-интернат № 4 в Павловске, чтобы поздравить воспитанников и педагогов с наступающим Новым годом и Рождеством. Он подчеркнул важность поддержки для детей с особыми потребностями, в том числе для тех, кто остался без родителей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Беглов заявил, что два года назад при интернате был открыт медико-оздоровительный центр «Дом здоровья», предназначенный для юных пациентов из Пушкинского района. В этом центре применяются современные методы лечения и восстановления. Он оснащен водолечебницей с полным спектром восстановительных процедур, а также кабинетом для гидротерапии, где установлено современное оборудование.

«Работают кабинеты горячих укутываний, массажа, кабинет ЛФК, сенсорной интеграции», — добавил Беглов.

Губернатор отметил, что уже сотни детей прошли курс реабилитации в центре, и родители выражают удовлетворение результатами работы специалистов, которые помогают детям восстанавливать здоровье.