Губернатор наградил героев, предотвративших атаку дронов в Иркутской области

Губернатор Игорь Кобзев вручил именные часы и благодарности сотрудникам полиции и военнослужащему, которые 1 июня предотвратили масштабную атаку беспилотников в поселке Средний Усольского района.

Старшие лейтенанты Евгений Адорченко и Виктор Васильев вместе с водителем-механиком Валерием Шишкиным первыми прибыли на место происшествия, получив сообщение о взлетающих дронах из припаркованной фуры. Несмотря на опасность, они забрались на крышу грузовика и начали забрасывать камнями еще не взлетевшие беспилотники, предотвратив запуск части аппаратов.

Военнослужащий Алексей (имя изменено), случайно оказавшийся на месте событий вместе с супругой, не остался в стороне и присоединился к полицейским. Когда фура взорвалась, все успели отбежать на безопасное расстояние.

Позже выяснилось, что водители-дальнобойщики Антон Мацкевич, Дмитрий Бондаренко, Шамиль Гамидов и Игорь Бородкин также участвовали в ликвидации угрозы. Губернатор пообещал лично поблагодарить их за мужество.

«Вы настоящие герои, которые, рискуя собой, не допустили жертв, предотвратили возможную трагедию», — написал глава региона в соцсетях.