Губернатор Мурманской области отметил 25-летие трагедии подлодки «Курск»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что катастрофа атомной подводной лодки «Курск», годовщина которой отмечается сегодня, стала олицетворением мужества российских моряков-подводников, сообщает «Царьград» .

«Эта трагедия стала символом безмерного мужества моряков-подводников, которые до конца оставались верны своему долгу. Для многих семей это рана, которая не заживает, а для всей страны — напоминание о цене службы и подвига», — написал он в своем Telegram-канале.

Трагедия с подводной лодкой К-141 «Курск» произошла 12 августа 2000 года в акватории Баренцева моря в ходе военно-морских учений.

Детонация торпеды в первом отсеке послужила причиной катастрофы. Потеряв управление, субмарина затонула и ударилась о грунт, что вызвало взрыв всего арсенала боеприпасов на борту.

Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.