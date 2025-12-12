Губернатор Ленобласти предупредил об ограничениях связи на новогодних праздниках

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил, что в регионе могут глушить связь на новогодних праздниках и в течение каникул. Он призвал предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими.

Дрозденко подчеркнул, что видит в Сети обсуждение жителями нестабильной работы интернета. Он подтвердил, что в регионе блокируют и замедляют некоторые ресурсы. Это решение может вызывать неудобства в быту.

«Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибер-вмешательства в работу инфраструктуры, вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти», — написал Дрозденко в Telegram-канале.

Он призвал продумать дополнительные возможности для связи с близкими, в том числе с помощью мессенджера MAX. Возможные неудобства поможет минимизировать перенастройка мобильных уведомлений.

«Обращаю внимание, что ограничения являются вынужденной мерой обеспечения безопасности с учетом геополитического расположения региона», — подчеркнул губернатор Ленобласти.

