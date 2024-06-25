Губернатор Ленобласти обсудил с Лукашенко привлечение белорусских строителей

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Дрозденко: строителей из Белоруссии привлекут к инвестпроектам в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На встрече был достигнут ряд важных соглашений. Администрация региона рассказала, что белорусских рабочих привлекут к реализации инвестиционных проектов, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

В Ленинградской области запущены масштабные строительные проекты, требующие дополнительной рабочей силы. По словам Дрозденко, регион планирует привлечь белорусские компании в качестве субподрядчиков на крупные строительные объекты.

«Потребность региона в новых рабочих руках в сфере строительства — 50 тыс. специалистов», — отметил глава Ленинградской области.

Особое внимание уделят привлечению из Белоруссии таких специалистов, как сварщики, монтажники, наладчики цифрового оборудования. Также в Ленобласти начнут работать и другие специалисты из дружественной республики, что поможет удовлетворить потребность в узкоспециализированных кадрах.