сегодня в 18:58

Губернатор Ленобласти Дрозденко: запрета салютов на Новый год не будет

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в регионе не будут запрещать запускать новогодние салюты, сообщает «Бриф24» .

По его словам, региональные власти не планируют вводить ограничения на запуск фейерверков в новогодние праздники.

Муниципалитетам рекомендовано определить специальные площадки, отвечающие требованиям безопасности, для использования пиротехнических изделий, проинформировали в областной администрации.

Ключевым приоритетом является обеспечение безопасности граждан.

