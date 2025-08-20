Губернатор ЯНАО Артюхов подвел итоги «Честного маршрута»

Большая часть планов в Ямало-Ненецком автономном округе на текущий год реализуется в срок, но есть и те проекты, где возникли проблемы. Там вопросы стараются решить быстро, в том числе и различными штрафными санкциями, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, передает «Север-Пресс» .

«Большинство из того, что мы намечали на этот год, реализуется. Мы видим уже сколько всего построено, введено объектов. Они все важные, знаковые для городов: спортивные объекты, очень много жилья. Это, конечно, важнейшие для Ямала события. Там, где есть проблемы, связанные со сроками, с качеством, за закрытыми дверями все комментарии, все импульсы волшебные, управленческие даются коллегам. Будут либо исправляться, либо нести за это ответственность, штрафы, либо будем прощаться с недобросовестными участниками таких ситуаций», — сказал Артюхов.

Глава региона отметил, что несмотря на непростой предстоящий год, команда будет стараться поддерживать высокий темп благоустройства и преобразования городов. При составлении планов учтут мнения горожан и администраций муниципалитетов.