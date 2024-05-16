Губернатор Чибис поручил поднять оклад учителей не позднее сентября

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о необходимости повысить окладную часть жителям региона, которые работают педагогами. По его словам, жалованье таким специалистам нужно поднять не позже сентября 2024 года, сообщает «Бриф24» .

Чибис подчеркнул, что повышение зарплаты должны произойти в полном объеме. Оклады необходимо поднять как учителям школ, так и педагогам в заведениях среднего профессионального образования, детских садах и допобразования, отметил мурманский глава.

«Нам очень хотелось бы, чтобы зарплата их (учителей. — Ред.) росла быстрее и мы все для этого будем делать. Необходимо совершенно поднять окладную часть наших учителей», — цитирует Чибиса пресс-служба правительства Заполярья в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что уже к 1 июня ему должны предоставить детальные предложения по вопросу повышения окладов мурманских педагогов.