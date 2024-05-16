Губернатор Чибис поручил поднять оклад учителей не позднее сентября
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о необходимости повысить окладную часть жителям региона, которые работают педагогами. По его словам, жалованье таким специалистам нужно поднять не позже сентября 2024 года, сообщает «Бриф24».
Чибис подчеркнул, что повышение зарплаты должны произойти в полном объеме. Оклады необходимо поднять как учителям школ, так и педагогам в заведениях среднего профессионального образования, детских садах и допобразования, отметил мурманский глава.
«Нам очень хотелось бы, чтобы зарплата их (учителей. — Ред.) росла быстрее и мы все для этого будем делать. Необходимо совершенно поднять окладную часть наших учителей», — цитирует Чибиса пресс-служба правительства Заполярья в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что уже к 1 июня ему должны предоставить детальные предложения по вопросу повышения окладов мурманских педагогов.