Губернатор Беглов поздравил почетного гражданина Петербурга Ларису Листову

Глава города назвал Ларису Александровну одним из самых известных и талантливых педагогов Петербурга. Он пожелал ей крепкого здоровья, благодарных учеников и родителей, успехов в педагогическом труде и общественной деятельности.

«За вашими плечами — не одно поколение учеников, которым вы дали первые знания, научили любить нашу Родину и наш город. Благодаря таким педагогам, как вы, петербургская школа сохраняет лидерство в отечественном образовании и продолжает славные традиции. Звание почетного гражданина Санкт-Петербурга — заслуженное признание ваших заслуг в воспитании подрастающего поколения», — написал Беглов в поздравлении.

Листова преподает в начальных классах Второй Санкт-Петербургской гимназии. Ее ученики работают в разных сферах и с теплотой вспоминают первую учительницу. В 2012 году она стала почетным гражданином Санкт-Петербурга.

Лариса Листова также занимает должность заместителя председателя Комиссии по образованию, науке, цифровизации и технологическому развитию Общественной палаты Санкт-Петербурга.

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