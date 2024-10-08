Губернатор Андрей Воробьев вручил награды бойцам подразделений БАРС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды бойцам подразделений БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны). За время проведения СВО они неоднократно доказывали свою боеспособность, в том числе действуя на самых сложных направлениях, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«По поручению президента сегодня мы вручаем государственные награды. Для меня это всегда большая честь. Добровольческие отряды БАРС созданы из настоящих патриотов, которые с самого начала спецоперации, подписав контракты, вместе со своими бывшими сослуживцами отправились защищать страну. Президент высоко ценит героические поступки, которые каждый из вас совершил», — сказал Воробьев.

Губернатор также поприветствовал членов семей бойцов подразделений БАРС, которые тоже присутствовали на церемонии вручения наград. Он отметил, что внимание родным и близким тех, кто находится на передовой, уделяют в каждом городе Московской области.

БАРС — это добровольческие отряды, сформированные для усиления воинских частей. Сюда приходит много бойцов с опытом службы. Так, например, командир отделения старший лейтенант Сергей, находясь в зоне СВО в составе разведывательного дозора, получил задание произвести разведку боем, удержать позицию и корректировать огонь артиллерии по укрепрайону противника.

Его подразделение попало под обстрел ВСУ. Сергей получил тяжелое ранение, но поставленная боевая задача была выполнена: уничтожено несколько видов бронетехники врага. За данный поступок Сергей награжден орденом Мужества. Сейчас он восстанавливается в федеральном лечебно-реабилитационном центре «Дубна».

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Другой командир Александр смог грамотно организовать коридор и вывел около 30 боевых товарищей, часть из которых была с ранениями. За это он получил медаль «За отвагу».

Такой же награды удостоен ефрейтор Олег. Он отразил атаку пехоты противника, уничтожил гранатометчика и обнаружил 3 огневые точки, которые впоследствии также были ликвидированы.

Самый старший из награжденных, матрос Илья, при выполнении боевой задачи получил ранение обеих ног, однако вместе с товарищами сумел отразить атаку украинских диверсантов. Илья также отмечен медалью «За отвагу».

Младший сержант Роман во главе разведотделения выполнял задачу по восстановлению линии связи, когда его атаковали дроны противника. Роман был ранен, но задачу выполнил. Он получил медаль «За отвагу».

Отделению лейтенанта Рустама было поручено найти и уничтожить схрон с оружием и боеприпасами. Группу заметил противник, но командир остался для прикрытия отхода и подрыва склада. Он также в одиночку уничтожил 5 украинских боевиков. Рустам получил медаль «За отвагу».

Старшина Александр получил медаль «За храбрость» I степени. Он прикрывал раненых от вражеских БПЛА с помощью переносной установки РЭБ.

Медали «За храбрость» II степени во вторник удостоены 6 бойцов. Так, расчет старшего сержанта Михаила поразил опорный пункт, несмотря на атаку дронами и артиллерией. Майор Дмитрий при вражеском штурме получил осколочное ранение руки, при этом он уничтожил нескольких неприятелей.

Расчет старшего сержанта Владимира смог ликвидировать вражеский миномет, обстреливающий российские передовые позиции. Рядовой Александр на фронте был оператором беспилотника. В ходе боевой работы корректировал поражение ЗРК С-300. Несмотря на то, что его позиция подвергалась обстрелу, цель была уничтожена.

Майор Михаил исполнял обязанности радиотелефониста. В сложной ситуации он сумел запустить внутреннюю локальную сеть, что обеспечило стабильную связь между командным пунктом управления и боевыми позициями.

Медаль «За храбрость» II степени получил и рядовой Роман. В качестве инструктора он выполнял на передовой задачу по повышению боевой готовности и слаженности подразделений. Сейчас он занимается сбором гуманитарной помощи.