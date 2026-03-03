Губернатор Андрей Воробьев поздравил ветерана ВОВ Харланову со 101-летием

сегодня в 17:22

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в MAX поздравил ветерана Великой Отечественной войны Раису Харланову из Видного с днем рождения — ей 101 год. Женщина пошла защищать родину в 1943 году, была медсестрой.

Харланова служила младшим сержантом. Она попала в батальон аэродромного обслуживания Сталинградского фронта. Принимала участие в освобождении Берлина и Праги.

«После войны работала в шахтах Тульской области и на совхозных полях под Одессой. Позже вместе с семьей переехала в Подмосковье. Сейчас Раиса Степановна живет вместе с сыном, окруженная заботой своей большой семьи», — отметил губернатор.

За службу получила медали «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда». Также ей выдали Орден Отечественной войны II степени.

«От всей души желаю Раисе Степановне крепкого здоровья и бодрости духа!» — отметил Воробьев.

