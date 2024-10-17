ГСГУ станет участником выставки «Образование и карьера»

Выставка пройдет 1 и 2 ноября в выставочном комплексе «Гостиный двор» (ул. Ильинка, д. 4).

Более ста учебных заведений соберутся в столице, чтобы в режиме реального времени рассказать о своих программах, условиях приема, проходных баллах и ответить на любые вопросы посетителей.

Коломенский ГСГУ будет представлен отдельным стендом. Гости смогут узнать не только об особенностях поступления в 2025 году, но и принять участие в мастер-классах от преподавателей и студентов факультетов.

Посетить стенд коломенского вуза можно в пятницу с 11:00 до 18:00, субботу с 10:00 до 17:00.

Выставка «Образование и карьера» проводится при поддержке Минобрнауки РФ, Минпромторга РФ и правительства города Москвы.