ГСГУ приглашает на сказочную Рождественскую ярмарку

В конце декабря Государственный социально-гуманитарный университет по традиции откроет двери для всех благотворителей Коломны и окрестностей. Благотворительная ярмарка пройдет 25 декабря и станет ключевым событием Рождественских образовательных чтений.

Студенты и преподаватели подготовили для гостей вуза творческие мастер-классы и хендмейд-изделия на продажу. Завершающим аккордом ярмарки станет сказка «Новогодний беспредел, или Мошенники против Нового года» от труппы молодежного театра «На Зеленой».

Гости ярмарки смогут приобрести авторские подарки: от расписных елочных шариков и лошадок до вязаных изделий и дизайнерских брошей. Или сделать новогодний сувенир своими руками.

Все средства, вырученные от продаж, будут направлены на благотворительную помощь в социальный центр «Надежда» при Троицком храме и центр паллиативной помощи «Коломенский». Часть денег, как и прежде, пойдет на покупку новогодних подарков детям, чьи родители сейчас находятся на СВО. Рождественская ярмарка ГСГУ — место, где желания находят тех, кто готов их исполнить.

Время работы ярмарки: с 12:00 до 16:00:

— 12:00 — торжественное открытие в лектории нового корпуса;

— 13:00 — новогодняя сказка в актовом зале.

Спектакль-сказку «Новогодний беспредел, или Мошенники против Нового года» труппа театра повторит также в пятницу, 26 декабря в 18.00.

Вход свободный.

Место: Коломна, ул. Зеленая, д. 30.