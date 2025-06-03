ГСГУ поднялся на две ступени в топ-100 лучших вузов страны по версии RAEX

За год вуз продвинулся на две позиции и занял 79 место.

Лидеров высшего образования презентовали на XIII ежегодном форуме ведущих вузов «Будущее высшей школы» в Москве.

При подготовке рейтинга составители использовали статистические показатели, результаты опросов свыше 150 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей. В 2025 году в список лучших вошли университеты из 30 регионов страны.

«Шестой год мы улучшаем позиции вуза в рейтинге RAEX. В первую очередь это говорит о стабильности нашей работы. Мы четко осознаем свою главную миссию — обеспечить регион крепкими учительскими кадрами. И понимаем, что должны воспитывать не просто знающих учителей, а лидеров, которые смогут увлечь за собой учеников и родителей. Я думаю, основой для такого воспитания служит принципиальная позиция вуза — не останавливаться на достигнутом», — сказала ректор ГСГУ Жанна Леонова.

Она добавила, что не так давно университет впервые начал готовить учителей биологии и химии. В приемную кампанию-2025, которая стартует уже через две недели, открывается набор на две принципиально новые специальности: сурдопедагогику и дополнительное образование в области сценического искусства. В следующем году откроется набор на «Прокурорский надзор и контроль», ГСГУ уже получил аккредитацию. В 2026 году также пройдет первый выпуск бакалавров — школьных учителей английского и китайского языков.

RAEX-100 публикуют ежегодно с 2012 года. Университеты оценивают по трем критериям: качество образования, востребованность выпускников работодателями, научно-исследовательская деятельность. Рейтинг высоко ценится ректорским сообществом и органами власти. А еще RAEX — ориентир для абитуриентов.