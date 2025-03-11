ГСГУ Коломны обменялся студентами с университетами Китая

Государственный социально-гуманитарный университет принял студентов из Китая по программе академической мобильности. В этом семестре на учебную стажировку в Коломну прибыли 17 студентов: шесть из Сучжоуского университета и 11 из Харбинского педагогического университета. Об этом сообщает пресс-служба м инистерства образования Московской области.

«Четверо студентов приехали в наш университет повторно. Они учились у нас в прошлом семестре и пожелали продолжить обучение, но уже платно, поскольку идут вне квоты. Такой интерес говорит о высоком качестве нашего образования», — отметил помощник ректора по международной деятельности Максим Ершов.

В течение трех месяцев китайские студенты будут изучать филологические дисциплины и страноведение. Занятия для них ведут преподаватели, имеющие многолетний опыт работы со студентами-иностранцами. Помимо учебной программы, гостей ждут экскурсии по историческим местам Коломны и участие в научных и культурных мероприятиях, в том числе посвященных 80-летию Великой Победы.

Тем временем 27 студентов ГСГУ отправились на языковую практику в Китай. Их принимают вузы-партнеры: Сучжоуский университет, Цюйфуский государственный педагогический университет, Харбинский педагогический университет и Хэйлунцзянский сельскохозяйственный профессионально-технический институт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.