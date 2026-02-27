Грузия с 2026 года введет бесплатное обучение в госуниверситетах

В Грузии с 2026-2027 учебного года обучение в государственных университетах станет бесплатным, а прием будут регулировать по новым квотам. Реформа также затронет школы и колледжи, сообщает MIR24.TV .

Реформу утвердил парламент по инициативе премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Уже с 2026-2027 года государство полностью оплатит обучение в 19 государственных вузах. В частных университетах стоимость по-прежнему будет устанавливать руководство.

Ираклий Кобахидзе заявил, что государство должно регулировать число студентов по востребованным направлениям.

«Государство должно определять квоты на те специальности, в которых нуждается рынок труда», — подчеркнул премьер-министр.

По анализу правительства, дефицит кадров превышает 64 тысячи человек. Больше всего не хватает учителей — свыше шести тысяч вакансий. Востребованы также менеджеры по продажам и маркетингу, медсестры, врачи, инженеры и программисты. Министр образования Гиви Миканадзе сообщил, что квоты на 2026 год сформированы с учетом этих данных и международного опыта.

Реформа усиливает роль региональных вузов по принципу «один город — один факультет». Ведущие университеты Тбилиси сосредоточатся на профильных направлениях, а в Батуми, Кутаиси, Гори, Зугдиди и Ахалцихе будут готовить специалистов для местных рынков.

Изменения коснутся и школ. С 2027-2028 года вводится 11-летнее обучение, а 12 класс сохранят для поступающих в зарубежные вузы. Также планируется расширить возможности бесплатных профессиональных колледжей.

