Груз спецтехники и детские письма отправили в зону СВО жители Долгопрудного

На Донбасс отправили беспилотники, детские рисунки и письма. Инициативная группа жителей Долгопрудного «Za нашу общую Победу» продолжает помогать как военным в зоне СВО, так и жителям освобожденных территорий.

Важная гуманитарная помощь

Раз в месяц с улицы Зеленой, где располагается одно из крупных промышленных предприятий города, на Донбасс отправляется караван из нескольких машин, загруженных гуманитарной помощью.

Но бывают и внеочередные поездки, чаще, чем раз в месяц, когда бойцам СВО срочно необходимы оборудование или спецтехника. Один из адресатов не только гуманитарной помощи, но и писем солдатам — любимец детей Долгопрудного, командир одной из гвардейских бригад ВС РФ с позывным «Дим Димыч».

«Гвардейцам понадобились беспилотники. Не все, что находится в коробках, мы можем показать. Сейчас наши ребята активно выполняют задачи при помощи такой вот техники и поставить ее нужно срочно», — рассказал один из основателей инициативной группы «Za нашу общую Победу», депутат Совета депутатов Долгопрудного Виталий Балакирев.

Именно на руководимом им предприятии складируется гуманитарная помощь, которую неравнодушные горожане собирают для СВО. В одном из офисных помещений волонтеры раз в месяц фасуют по коробкам тушенку, сгущенку, крупы и все необходимое. Средства на закупку как провизии, так и спецтехники, кропотливо собираются членами инициативной группы по принципу «кто сколько может». Среди тех, кто помогает, есть и бывшие офицеры спецназа и ВДВ.

Спецтехника

Со спецтехникой все сложнее, чем с провиантом или одеждой. Зачастую купленный коптер дорабатывают местные умельцы из одной из образовательных организаций города. Военные просят изменить те или иные характеристики беспилотника, а эту задачу решают в Долгопрудном. Речь может идти не только об оригинальном софте, но и об изменениях в конструкции.

«Чем больше аккумулятор у беспилотника и чем сложнее „начинка“, тем тяжелее он от этого станет. Изменения повлияют на аэродинамические характеристики машины. Мы всегда ищем золотую середину», — рассказывают конструкторы беспилотников из Долгопрудного.

В Telegram-канале инициативной группы «Za нашу общую Победу» рассказывают, что стали отправлять в зону СВО не только коптеры, но и небольшие беспилотники самолетного типа. Такая машина способна летать на 15 км и продержаться час в воздухе.

Помощь детей

Несмотря на срочность поездки, к помощи бойцам успели приложить руку и дети.

«Среди нескольких коробок, которые я везу бойцам, есть одна особенная, декорированная трогательным детским рисунком. В ней поделки от воспитанников детского сада „Лукоморье“. Прихватил с собой и письма от учащихся 1-й школы города», — добавил Балакирев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.