Группа почетного караула из Домодедова стала победителем патриотического конкурса

Группа Почетного караула детского морского центра «Альбатрос» из городского округа Домодедово одержала победу на заключительном этапе X Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участие в финале конкурса стало возможным благодаря успешному выступлению на отборочном этапе, который проходил в Сергиевом Посаде. Команда «Альбатрос» заняла первое место в номинации «Знаменная группа», что стало результатом многомесячной подготовки и упорных тренировок.

Заключительный этап конкурса состоялся в Москве на базе Музея Победы. Юнармейцы городского округа Домодедово продемонстрировали программу с элементами строевой подготовки с оружием. По итогам выступления коллективу было присвоено звание финалиста «Марша Победителей», а также они были включены в число лучших знаменных групп России.

В финале выступили около 800 воспитанников кадетских классов и военно-патриотических объединений, они показали свое мастерство в рамках масштабного смотра строя и песни. Всего в 2025 году в отборочных турах приняли участие более 9000 детей и молодежи от 6 до 22 лет и их наставников со всех уголков России.

Конкурс «Сыны и Дочери Отечества» проводится с 2015 года при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и объединяет лучшие патриотические коллективы страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.