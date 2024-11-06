Группа пиротехников вернулась в Богородский округ после разминирования в зоне СВО

В течение не одного месяца военные специалисты выполняли задачи по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов в зоне проведения специальной военной операции, а также на территории Чеченской республики.



Глава Богородского округа Игорь Сухин в тёплой и дружественной обстановке встретился с семьями военнослужащих. Разговор шел о том, что волнует не только самих специалистов, но и членов их семей. Разговор касался таких тем, как оказание медицинской помощи, социальная поддержка, благоустройство и транспортное сообщение. Для многих актуальным оказался вопрос строительства школы № 5, которое ведётся на улице Кирова.



Школу планируем ввести в эксплуатацию в сентябре следующего года, но пока детям приходится учиться в две смены. В связи с этим есть неудобства в расписании движения автобусов. Игорь Сухин обещал отрегулировать данный вопрос с автоколонной.

«Ребят поблагодарили за службу. Их работа — это кропотливый процесс, требующий предельной точности. Вместе с тем, несущий в себе колоссальный риск для жизни и здоровья», — подчеркнул глава Богородского округа.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.