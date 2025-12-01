Группа «Малино» возобновила стажировки преподавателей аграрных ВУЗов в Подмосковье

Ведущие агропредприятия Московской области продолжают сотрудничать с отраслевыми ВУЗами, создавая возможности для обмена опытом. В этом году группа компаний «Малино» открыла стажировки для преподавателей, чтобы на практике показать современные технологии и процессы агробизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что первых стажеров «Малино» принимали в марте 2025 года. В конце ноября преподаватели 3 факультетов Рязанского ГАТУ им. П. А. Костычева посетили 2 предприятия Группы. Первой площадкой стало ООО «Лукаморе» — компания производит 1,5 тысячи тонн лука-севка в год, обеспечивая 20% российского рынка, и располагает современными хранилищами объемом 3 тысячи тонн. Второй — «Центральная усадьба Озер», где выпускают чипсы из картофеля, выращенного на полях «Малино». Продукция поставляется крупнейшим торговым сетям и брендам прохладительных напитков, а собственная торговая марка пользуется спросом у покупателей.

В ходе стажировки преподаватели увидели весь цикл производства, обсудили вопросы локализации и импортозамещения, а также развитие компетенций в селекции и семеноводстве. Получить опыт на предприятиях «Малино» под руководством опытных наставников могут и студенты аграрных ВУЗов и колледжей. Такие инициативы помогают укреплять связь между образованием и агробизнесом, способствуют развитию отрасли и подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.