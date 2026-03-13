Грозит тюрьма: сына Бари Алибасова обвинили в домашнем насилии и шантаже

Супруги находятся в стадии развода, который усложняется из-за того, что суд не может принять иск о расторжении брака из-за малолетнего ребенка. Арина Алибасова утверждает, что конфликт с Бари Алибасовым-младшим продолжается уже несколько месяцев. Пара не может решить вопросы, касающиеся их дочери Эммы. Недавно Алибасов не пустил экс-возлюбленную на праздник ребенка.

Арина обвиняет Бари-младший в домашнем насилии и шантаже. Она заявляет, что муж пытается опорочить ее имя как перед публикой, так и перед правоохранительными органами. По ее словам, в начале февраля в переписке муж поставил ей 3 условия: согласиться на роль «приходящей мамы» по его графику, судиться «тихо и не высовываясь» полгода либо молчать — и тогда он сделает все, чтобы лишить ее родительских прав и привлечь к уголовной ответственности.

Кроме того, Арина опровергла заявления супруга о ее якобы неадекватном поведении и употреблении запрещенных веществ. Она считает, что Бари мстит ей из-за развода.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.