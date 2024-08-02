Гроза и до +23 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и столице в пятницу прогремит гроза, температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь.
Скорость западного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.
Предстоящей ночью в регионе столбики термометров опустятся до плюс 13 — плюс 15 градусов, днем 3 августа будет плюс 23 — плюс 25. Местами прогнозируется небольшой дождь.