Гроза и до +23 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и столице в пятницу прогремит гроза, температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.